Євросоюз посилить санкції проти найбільших російських нафтових компаній, – Reuters

Держави Європейського союзу мають намір запровадити нові санкції проти найбільших російських нафтових компаній "Роснефть", "Транснефть" та "Газпром нефть", але поки продовжать купувати у них нафту.

Про це агентству Reuters повідомило джерело в дипломатичних колах ЄС, передає Європейська правда.

На ці три компанії вже поширюються обмеження ЄС на кредити та боргове фінансування.

Відповідно до нового пакету, який обговорюють 14 березня високопоставлені дипломати ЄС, компанії також зіткнуться із забороною на інвестиції, яка, як очікується, заморозить їхнє фінансування з джерел у ЄС у нових проєктах з видобутку та розвідки всіх викопних видів палива.

Водночас нові заходи не завадять державам та компаніям ЄС купувати нафту у цих трьох російських компаній, зазначило джерело. Усе через занепокоєння ЄС щодо впливу санкцій на ціни та поставки нафти.

За словами чиновника, відповідно до нових санкцій ЄС на ці три російські компанії буде накладено "заборону на угоди", що заблокує інвестиції та інші перекази фінансових ресурсів компаніям.

За словами джерела, багато урядів ЄС попросили про винятки, які б дозволили компаніям ЄС оплачувати свої рахунки великим російським компаніям і продовжувати купувати їхню нафту.

Це прохання призвело до затримки у затвердженні нових санкцій, що спершу очікувалось 13 березня.

За словами джерела, після внесення змін до юридичних текстів, щоб повністю прояснити, що нафту, як і раніше, можна купувати у російських компаній, високопоставлені дипломати ЄС мають намір обговорити і схвалити змінену пропозицію пізніше в 14 березня.

Раніше повідомлялося, що ще до осені нинішнього року Німеччина має повністю відмовитися від вугілля з РФ, і до кінця року – стати майже незалежною від російської нафти.

Як повідомлялося, раніше президент США Джо Байден оголосив запровадження заборони на імпорт російських нафти, газу та вугілля. До цих заходів вже приєдналися Велика Британія та Канада.

Водночас країни Євросоюзу оголосили про намір поетапно скорочувати залежність від російської нафти та газу шляхом диверсифікації постачання та поступової відмови від використання викопних енергоресурсів.