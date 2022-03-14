Рада може дозволити розміщувати державні реєстри за межами України

Комітет Верховної Ради у з питань цифрової трансформації схвалив законопроєкт №7152, який передбачає можливість розміщення державних реєстрів за межами України.

Відповідне рішення було ухвалено на засіданні комітету в понеділок, 14 березня, повідомляє пресслужба Міністерства цифрової трансформації.

Законом пропонується внести зміни до законів "Про захист інформації в інформаційно-комунікаційних системах" та "Про публічні електронні реєстри".

Зокрема законопроєкт передбачає:

створення резервних копій державних інформаційних ресурсів із дотриманням встановлених для таких ресурсів вимог щодо їх захисту, цілісності, конфіденційності та їх розміщення за межами України;

можливість розміщення інформаційно-комунікаційних систем, електронних комунікаційних систем, публічних електронних реєстрів за межами України.

Проєктом закону пропонується визначити заходи щодо забезпечення належного функціонування інформаційно-комунікаційних систем, електронних комунікаційних систем, публічних електронних реєстрів, власниками яких є органи державної влади, органи місцевого самоврядування, державні та комунальні підприємства, установи, організації, що належать до сфери їх управління, та захисту інформації, що обробляється в них, в умовах дії воєнного стану.

Крім того, народні депутати розглянули питання щодо надання допомоги Україні у війні з російською агресією та одноголосно ухвалили рішення звернутись листом від Комітету з питань цифрової трансформації до іноземних парламентів.