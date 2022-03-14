МВФ оцінив потребу у додатковому фінансуванні для України у $7,4 мільярда

Фінансовий розрив України у 2022 році оцінюється від $4,8 млрд за методом балансу платежів до $7,4 млрд за методом фіскального балансу.

Такі оцінки дав Міжнародний валютний фонд станом на 7 березня у матеріалах до екстреного фінансування України. на $1,4 млрд, опублікованих на його сайті 14 березня, передає Інтерфакс-Україна.

"На нинішньому етапі оцінки річного бюджетного дефіциту фінансування схильні до високого ступеня невизначеності. Довоєнні валові потреби у бюджетному фінансуванні становили близько $19,5 млрд, при цьому значною мірою залежали від внутрішнього фінансування. Якщо припустити, що дефіцит збільшиться приблизно на 3% ВВП (за базовим сценарієм), і з урахуванням уже виділених $4,5 млрд нової офіційної фінансової підтримки все ще залишається дефіцит бюджетного фінансування у розмірі близько $7,4 млрд (4% ВВП)", – наголошується у документі.

Згідно з ним, деяке внутрішнє банківське фінансування буде доступне, у тому числі за рахунок подальшого випуску військових облігацій, можливе також пряме фінансування бюджету Нацбанком. Проте в цілому дефіцит необхідно буде покрити за рахунок широкомасштабної мобілізації додаткового пільгового міжнародного офіційного фінансування, щоб уникнути монетизації.

МВФ зазначив також, що за методом балансу платежів фінансовий розрив нижчий – $4,8 млрд і, як очікується, буде покритий за рахунок офіційного фінансування Фонду, а також Світового банку, Європейського союзу, інших МФО, двосторонніх партнерів з "Великої сімки" та низки інших.

Водночас МВФ зазначив, що оцінки дефіциту фінансування, подані у звіті, слід розглядати як абсолютний мінімум і "міст" на той час, коли всебічна оцінка повоєнної шкоди дозволить адекватно оцінити загальні потреби у фінансуванні, які, ймовірно, будуть значно вищими, ніж поточна оцінка.

Як повідомлялося, Міжнародний валютний фонд станом на 7 березня прогнозував падіння ВВП України у 2022 році внаслідок збройної агресії Росії за умови її якнайшвидшого завершення у 10% та зростання інфляції до 20%.