МОЗ обіцяє зберегти фінансування закладів "первинки" на довоєнному рівні

Медзакладам, які надають первинну медичну допомогу, – для забезпечення максимально швидкого та достатнього нарахування коштів – щомісяця виплачуватиметься така ж сума, яка була нарахована їм станом на 1 лютого.

Про це йдеться в повідомленні Міністерства охорони здоров'я.

Також Національна служба здоров'я готує ще ряд змін, спрямованих на більш ефективну оплату медичних послуг, які надають лікарі первинної медичної допомоги.

Так, наразі багато сімейних лікарів, терапевтів та педіатрів працюють понаднормово. Кількість пацієнтів у багатьох лікарів у лютому збільшилась, в порівнянні з січнем. У зв’язку з цим планується скасувати понижуючі коефіцієнти за перевищення ліміту декларацій.

НСЗУ сплачуватиме за кожну декларацію.

При цьому додаткова оплата за досягнення показників вакцинації буде здійснюватися тільки після закінчення воєнного стану.

Фактична вартість медичних послуг кожного місяця розраховується як добуток 1/12 базової капітаційної ставки та кількості активних декларацій станом на 1 лютого, з урахуванням відповідних коефіцієнтів.

Раніше повідомлялося, що Національна служба здоров’я України виплатила лікарням 2,21 млрд грн за пролікованих у січні пацієнтів.