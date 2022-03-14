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Новини Макроекономіка
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ВВП (1044) МВФ (1640) прогноз (1031)

МВФ спрогнозував падіння ВВП України через війну

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МВФ спрогнозував падіння ВВП України через війну
Фото: невідоме

Міжнародний валютний фонд станом на 7 березня прогнозував падіння ВВП України у 2022 році внаслідок збройної агресії Росії за умови її якнайшвидшого завершення у 10% та зростання інфляції до 20%.

Про це йдеться в матеріалах Фонду до екстреного фінансування України на $1,4 млрд, передає Інтерфакс-Україна.

"Цього року на економіку чекає глибока рецесія. Існує велика невизначеність щодо базового сценарію, але, як мінімум, персонал (МВФ) очікує погіршення перспектив зростання щонайменше на 13,5 процентних пункти порівняно з довоєнним базовим сценарієм: з падінням випуску на 10%, якщо припустити якнайшвидше припинення війни та значну донорську підтримку", – сказано в повідомленні.

Згідно з документами, оприлюдненими МВФ 14 березня, очікується, що внутрішній попит різко скоротиться в міру продовження війни, при цьому споживання буде обмежено базовими потребами у зв'язку з переміщенням населення, перебоями у постачанні, руйнуванням інфраструктури та винятковою невизначеністю.

Фонд додає, що імпорт буде значно скорочено, як і експорт, оскільки закриті морські порти та аеропорти, на які припадало 50% всього експорту.

МВФ у своїх обґрунтуваннях наводить дані 2014-2015 року, коли Росія вперше вторглася на схід України та анексувала Крим, тоді ВВП упав відповідно на 6,6% і трохи менш ніж на 10%, проте вторгнення не було повномасштабним та таким руйнівним.

Водночас Фонд вказує, що інтенсивність конфлікту, що продовжується, призводить до широкомасштабного руйнування виробничого потенціалу України та швидкого погіршення перспектив.

"Втрата основного капіталу, що збільшується, і масова міграція призведуть до значно більш вираженого скорочення виробництва, колапсу торгових потоків, подальшого зниження здатності збирати податки і ще більшого погіршення фіскального і зовнішнього становища", - вказується в матеріалах.

МВФ нагадує, що дані про скорочення реального ВВП під час війни (Ірак, Ліван, Сирія, Ємен) показують, що щорічне скорочення виробництва може зрештою бути набагато вищим – у діапазоні 25–35%.

Як повідомлялося, раніше сіністр фінансів Сергій Марченко зазначав, що Мінекономіки оцінює втрати економіки внаслідок війни у діапазоні від третини до половини ВВП.

"За іншими оцінками, йдеться про $500 млрд. Точно можна буде підрахувати лише після війни", – сказав міністр.

Як повідомлялося з посиланням на Держстат, у 2021 році ВВП України зріс на 3,4% після спаду на 3,8% у 2020 році, а його номінальний обсяг склав близько $200 млрд. Інфляція минулого року збільшилася до 10% з 5% роком раніше.

Автор: Галина Ялівець

Джерело:  Інтерфакс-Україна


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Судя по всему раша прекрасно подготовилась к введению санкций и подготовилась заранее, https://biz.censor.net/r3318123, они по ней практически не ударят, тому "поки проти Росії не будуть введенні санкції на поставку нафти на газу, санкції проти ключових російських джерел доходу - їм буде байдуже на наслідки від своєї агресії"., а наша страна будет лежать в руинах
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14.03.2022 18:04 Відповісти
ни к чему рашка не подготовилась, не надо фантазий. надеялись что проканает как с Крымом
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15.03.2022 00:04 Відповісти
это будет как большой ремонт за средства конфискованых резервов параши, арестовано 300 млрд. что больше чем достаточно
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14.03.2022 23:09 Відповісти
...осталось только их получить
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15.03.2022 00:02 Відповісти
Ага, надійтеся) в борг потім дадуть багато від міжнародних банків під малі проценти. Ніхто не буде заливати просто так кошти, інакше вони будуть потім на рахунках деяких осіб.
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15.03.2022 02:24 Відповісти
ну в этом случае это будет полный отстой, эти средства должны тратиться под полным контролем, и я думаю можно найти инструменты, которые позволят максимально эффективно использовать средства...
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15.03.2022 07:10 Відповісти
300 млрд. долл. это огромнейшая сума денег, у нас ВВП годовое 200, Даже ***** с бандой не смогли оприходовать такую купу денег
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15.03.2022 08:41 Відповісти
 
 