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Французька Danone не планує відмовлятися від бізнесу в Росії

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Французька Danone не планує відмовлятися від бізнесу в Росії

Французька компанія Danone не планує зупиняти в Росії бізнес та йти з країни.

Про це 14 березня у прес-службі компанії повідомили російським ЗМІ.

"Компанія не планує зупиняти бізнес та йти з Росії. Головними пріоритетами Danone у Росії на даний момент є безпека співробітників та підтримання безперебійної роботи бізнесу. Завдання бізнесу в поточних умовах забезпечувати споживачів та пацієнтів необхідними для них харчовими продуктами", – заявили в компанії.

В Danone уточнили, що ключові системи, інфраструктура та логістика компанії в РФ працюють у штатному режимі.

Раніше в Danone заявили про призупинення всіх інвестиційних проектів у Росії, але зазначили, що продовжать виробництво та дистрибуцію молочних продуктів та дитячого харчування.

Danone Group – найбільша молочна компанія в Росії, входить до ТОП-3 найбільших виробників продуктів харчування в Росії. Інвестиції компанії в російський бізнес оцінюються у $2,5 млрд, їй належать більше 10 заводів в РФ.

Автор: Михайло Орлюк
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І йогурти ваші гімно...
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14.03.2022 18:29 Відповісти
В такому випадку Danone не французька а російська фірма яка сама ризикує потрапити під санкції.
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14.03.2022 18:39 Відповісти
Від принижених Другою світовою нічого очікувати не слід. Вони самі давно нічого серйозного з себе не представляють. Тільки підсирають США коли чують що є можливість, тобто коли США зайняті іншими справами, і називають це "багатовекторною політикою", якби їх торкнулася така біда як в Україні вони би вже вилизували берці американських військових.
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14.03.2022 18:53 Відповісти
Полный игнор. Даже если заставят уйти с рынка,все равно за кацапским кораблем
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14.03.2022 20:12 Відповісти
 
 