Роботодавці під час воєнного стану можуть укладати термінові трудові договори, – Мінекономіки

Роботодавці з метою оперативного залучення нових працівників до виконання роботи, а також усунення кадрового дефіциту та нестачі робочої сили можуть укладати з новими працівниками термінові трудові договори на період дії військового стану або період заміщення тимчасово відсутнього працівника.

Про це повідомило Міністерство економіки, передає Інтерфакс-Україна.

Відповідно до роз'яснення Мінекономіки, причинами укладання таких договорів може бути фактична відсутність працівників, які в результаті бойових дій евакуювалися в іншу місцевість, перебувають у відпустках, простоях, тимчасово втратили працездатність або доля яких тимчасово невідома.

Мінекономіки нагадало, що військовий стан в Україні був запроваджений указом президента №64 від 24 лютого з 05:30 24 лютого 2022 року терміном на 30 діб.

Раніше міністр оборони Олексій Резніков заявив, що українцям, які змушені були виїхати зі своїх регіонів через війну, доцільно починати шукати роботу, щоб допомогти українській економіці.