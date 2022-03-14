Казахстан обмежив вивезення готівкової валюти на фоні ажіотажного попиту в Росії

Президент Кзахстану Касим-Жомарт Токаєв заборонив вивезення з країни готівкової іноземної валюти на суму понад $10 тис., а також золотих злитків та інвестиційних монет.

Відповідний указ оприлюднено на сайті голови держави, він набуває чинності з дня офіційного опублікування.

Як повідомлялося, з 9 березня Банк Росії заборонив російським банкам продавати готівкову валюту громадянам, а також обмежив зняття коштів з валютних рахунків, в тому числі депозитних, що викликало ажіотажний попит на валюту в РФ.