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Казахстан обмежив вивезення готівкової валюти на фоні ажіотажного попиту в Росії

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Казахстан обмежив вивезення готівкової валюти на фоні ажіотажного попиту в Росії

Президент Кзахстану Касим-Жомарт Токаєв заборонив вивезення з країни готівкової іноземної валюти на суму понад $10 тис., а також золотих злитків та інвестиційних монет.

Відповідний указ оприлюднено на сайті голови держави, він набуває чинності з дня офіційного опублікування.

Як повідомлялося, з 9 березня Банк Росії заборонив російським банкам продавати готівкову валюту громадянам, а також обмежив зняття коштів з валютних рахунків, в тому числі депозитних, що викликало ажіотажний попит на валюту в РФ.

Автор: Михайло Орлюк
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