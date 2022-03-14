Мінцифри порадило українцям не перевантажувати мобільні мережі

У Міністерстві цифрової трансформації порадили українцям не перевантажувати мобільні мережі, щоб залишатися постійно на зв’язку.

Про це йдеться в повідомленні Мінцифри.

"Не перевантажуйте мобільні мережі, щоб залишатися постійно на зв’язку. Щодня наша армія дає відсіч окупантам на всіх напрямках, а оператори та провайдери продовжують забезпечувати українців мобільним зв'язком та інтернетом. А також відновлювати мережі в тих районах, де це можливо. Але, щоб зв’язок працював стабільно, закликаємо українців зменшити навантаження на мобільні мережі", – сказано в повідомленні.

У Мінцифри рекомендують:

завжди за можливості під’єднуватися до Wi-Fi мережі або користуватися фіксованим інтернетом.

вимикати функцію автоматичного завантаження файлів та медіа в месенджерах на телефонах. Це можна зробити в налаштуваннях телефона та месенджера.

за можливості дивитися відео у меншій якості.

зменшити час відеоконференцій до мінімуму.

не завантажувати великі файли фільми, ігри тощо.

Раніше повідомлялося, що українські мобільні оператори "Київстар", "Vodafone Україна" та lifecell реалізували можливість користуватися мобільним інтернетом у рамках національного роумінгу.