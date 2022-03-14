БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у Twitter БізнесЦензор у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
1114 відвідувачів онлайн
Новини Технології
306 0
інтернет (1176) мобільний зв'язок (672) Мінцифри (656)

Мінцифри порадило українцям не перевантажувати мобільні мережі

Новини БізнесЦензор Технології

Мінцифри порадило українцям не перевантажувати мобільні мережі

У Міністерстві цифрової трансформації порадили українцям не перевантажувати мобільні мережі, щоб залишатися постійно на зв’язку.

Про це йдеться в повідомленні Мінцифри.

"Не перевантажуйте мобільні мережі, щоб залишатися постійно на зв’язку. Щодня наша армія дає відсіч окупантам на всіх напрямках, а оператори та провайдери продовжують забезпечувати українців мобільним зв'язком та інтернетом. А також відновлювати мережі в тих районах, де це можливо. Але, щоб зв’язок працював стабільно, закликаємо українців зменшити навантаження на мобільні мережі", – сказано в повідомленні.

У Мінцифри рекомендують:

  • завжди за можливості під’єднуватися до Wi-Fi мережі або користуватися фіксованим інтернетом.
  • вимикати функцію автоматичного завантаження файлів та медіа в месенджерах на телефонах. Це можна зробити в налаштуваннях телефона та месенджера.
  • за можливості дивитися відео у меншій якості.
  • зменшити час відеоконференцій до мінімуму.
  • не завантажувати великі файли фільми, ігри тощо.

Раніше повідомлялося, що українські мобільні оператори "Київстар", "Vodafone Україна" та lifecell реалізували можливість користуватися мобільним інтернетом у рамках національного роумінгу.

Автор: Галина Ялівець

Джерело:  Telegram


Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у GoogleNews
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
 
 