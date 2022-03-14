Держстат оцінив зростання ВВП України у минулому році у 3,4%

Реальний валовий внутрішній продукт (ВВП) України у 2021 році збільшився на 3,4% після падіння на 3,8% у 2020 році.

Про це повідомляє Державна служба статистики (Держстат).

Номінальний ВВП за підсумками минулого року становив 5 459,6 млрд грн, а ВВП у розрахунку на одну особу – 131 944 грн.

Як повідомлялося, за оперативними даними Держстату, зростання реального ВВП України у четвертому кварталі 2021 року в річному вимірі прискорилося до 5,9%.

Держстат оцінював зростання ВВП України у третьому кварталі 2021 року у 2,4% в річному вимірі. У другому кварталі 2021 року ВВП України зріс на 5,7%, тоді як у першому кварталі було зафіксовано падіння ВВП на 2,2%.

Нацбанк попередньо оцінював зростання реального ВВП за підсумками 2021 року в 3%.

Мінекономіки у грудні минулого року погіршив консенсус-прогноз зростання ВВП України в 2021 році до 3,4% замість очікуваних у квітні 4,1%.