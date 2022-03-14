Кулеба назвав міжнародні компанії, що продовжують заробляти в Росії попри війну

Україна закликає низку великих компаній піти з ринку РФ, а уряди та споживачів бойкотувати їх.

Про це міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив на онлайнбрифінгу, повідомліє Інтерфакс-Україна.

"Водночас є низка великих компаній, які досі не пішли з Росії. Це торговельні мережі Leroy Merlin, Metro, Auchan, Spar, автотовари Pirelli та Bridgestone Tyre, готелі Accor та Intercontinental Hotel, у сфері машинобудування це Otis Worldwide, Honeywell, Mohawk Industries, Arconic, косметика і супутні товари – Oriflame, Kimberly-Clark, Koti Retail, Ecco, Salvatore Ferragamo, Philip Morris, у харчовій промисловості – це ресторани PapaJohn's та Kellogg's, медицина – Bаyer, банки Citigroup, Societe Generale, UniCredit, Intesa Sanpaolo. Я ще раз закликаю їх залишити російський ринок якнайшвидше, а решта урядів і споживачів – бойкотувати ці компанії, доки вони не припинять роботу в Росії", – заявив Кулеба.

Міністр додав, що станом на ранок понеділка 209 компаній повністю вийшли з російського ринку та припинили взаємодію з російськими партнерами, 378 – обмежили роботу частково.

"Ми цим не задоволені, ми знаємо ці компанії, знаємо їх маневри і трюки, спроби в тій чи іншій формі залишитися на російському ринку, і будемо їх дотискати", – наголосив Кулеба.

Як повідомлялося, водночас із заявою Кулеби японська група Bridgestone оголосила, що призупиняє експорт своєї продукції до Росії, а також роботу свого заводу в Ульяновську, який був відкритий у 2017 році.