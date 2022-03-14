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Нацкомісія з цінних паперів дозволила емітентам звітувати після завершення воєнного стану

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Нацкомісія з цінних паперів дозволила емітентам звітувати після завершення воєнного стану

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку прийняла рішення щодо розкриття регульованої інформації емітентами цінних паперів у період дії воєнного стану в країні. Так, Комісія встановила, що на період дії воєнного стану емітенти цінних паперів звільняються від обов’язку розкривати регульовану інформацію в строки, встановлені чинним законодавством та нормативними актами регулятора.

Про це йдеться в повідомленні НКЦПФР.

Після завершення дії воєнного стану регульована інформація розкривається емітентами цінних паперів в наступні строки:

  • річна регулярна інформація за 2021 звітний рік розкривається протягом 90 днів після завершення дії воєнного стану;
  • проміжна регулярна інформація за відповідний квартал 2022 року розкривається разом з річною регулярною інформацією за 2021 рік;
  • особлива інформація про факти, що виникли протягом строку дії воєнного стану, розкривається протягом 30 днів після завершення дії воєнного стану.

Рішення набирає чинності з моменту його публікації на офіційному сайті Комісії. 

Автор: Галина Ялівець

Джерело:  НКЦПФР


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