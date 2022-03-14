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Надходження держбюджету від митниці впали через війну на 85%, – Марченко

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Надходження держбюджету від митниці впали через війну на 85%, – Марченко

Негативні наслідки російського воєнного вторгнення можуть бути колосальними для української економіки, однак до закінчення бойових дій їх оцінити важко.

Про це міністр фінансів Сергій Марченко розповів у інтерв'ю Forbes Україна.

"Негативні наслідки війни будуть колосальними. На 10 областей, де йдуть бойові дії, припадає половина ВВП. Найважливіша ділянка – Харків, Київ та Маріуполь, які вносили дуже суттєвий внесок у ВВП. Багато логістичних ланцюжків повністю розірвані, багато підприємств знищено фізично, деякі не можуть працювати в режимі війни, багато працівників просто виїхали. Міністерство економіки вважало, що втрати становитимуть від третини до половини ВВП. За іншою оцінкою, йдеться про $500 млрд. Точно можна буде порахувати лише після війни", – розповів міністр.

Марченко зазначив, що через війну наразі надходження від Державної митної служби становлять "від сили 15% надходжень мирного часу".

"Незважаючи на те, що Одеса не окупована, одеська митниця не функціонує, а вона приносила до 20% надходжень. Київська митниця теж зупинилася, функціонує лише західний напрямок. Традиційні вантажі не їдуть, до того ж Кабмін ухвалив рішення щодо гуманітарки та продовольства, що теж веде до зниження доходів бюджету", – пояснив міністр.

Голова Мінфіну також нагадав, що ще у перші дні війни Національний банк перерахував до бюджету частину доходів за минулий рік, держбанки заплатили дивіденди, багато підприємств заплатили податки наперед, що дало можливість відшкодовувати ПДВ, здійснювати соціальні виплати та обслуговувати борг.

Автор: Михайло Орлюк

Джерело:  Forbes Україна


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Ну то дайте чоловікам в яких є робота за кордоном працювати за кордоном і надсилати гроші в Україну - 10 мільярдів долларів на рік зараз конче необхідні. Добровольців є чимало - дякуючи їм, але утримання армії і бойові дії вимагають грошей і працюючої єкономікию А ще мільйоні переміщених осіб - хто їх буде годувати? Гуманітарки не вистачить.
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14.03.2022 16:38 Відповісти
А на что рассчитывали, когда выстраивали налоговую систему полностью зависимую от сборов на границе? Зато теперь не надо рыжему, пине, живаго и прочим экспортный НДС компенсировать!
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14.03.2022 18:39 Відповісти
І яке рішення? Може час розкуркулити ахмєтку, коломойшу, фірташа і т.д.? Ще можна перевірити майно усяких діамантових прокурорів, вовків, верхівку СБУ і ін - їх усіх як труснути то натрусимо 20-30 міл'ярдів а мо й більше.
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14.03.2022 21:27 Відповісти
Якщо пройти по митникам, то там десь 3-4 бютжета знайдеця,"заработано непосильнім трудом".
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15.03.2022 07:44 Відповісти
 
 