"Датагруп-Volia" підключила до інтернету понад 200 бомбосховищ

Компанія "Датагруп-Volia" у межах впровадженої програми з підключення цивільних притулків та бомбосховищ приєднала до безкоштовного високошвидкісного інтернету вже понад 200 об'єктів у 18 областях України.

Як повідомила пресслужба компанії, зокрема, до мережі підключено 22 бомбосховища у Києві, передає Інтерфакс-Україна.

"Наша компанія з першого дня війни підключилася до ініціативи щодо проведення інтернету до місць, де, на жаль, українці знаходяться зараз все частіше – до бомбосховищ. Відсутність зв'язку в такі скрутні часи може призвести до паніки, а це останнє, що потрібно зараз нашій країні. Тому разом з інтернетом ми надаємо всім охочим безкоштовний доступ до більшості загальнонаціональних інформаційних каналів", – заявили в "Датагруп-Volia".

Компанія зазначає, що зараз активно співпрацює із застосунком "Київ цифровий" для того, щоб кияни оперативно отримували інформацію щодо підключення нових сховищ у місті.

Як повідомлялося, у червні 2021 року "Датагруп" завершила підписання угоди про придбання 100% українського провайдера послуг платного телебачення та кабельного швидкісного інтернет-доступу групи компаній Volia та розвиватиме консолідований актив.