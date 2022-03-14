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Путін підписав закон про експропріацію літаків іноземних власників

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Путін підписав закон про експропріацію літаків іноземних власників

Російський президент Володимир Путін підписав закон, який дозволяє реєструвати права на іноземні літаки в РФ та видавати російські сертифікати льотної придатності на них.

Відповідний документ вже опубліковано на офіційному порталі правової інформації РФ, повідомляють російські ЗМІ.

Поправки, внесені законом до Повітряного кодексу РФ, дозволять російським компаніям не повертати власниками іноземні літаки, які вони використовували на умовах лізингу. Експлуатувати їх можна буде лише на внутрішніх лініях в РФ, оскільки в інших країнах їм загрожуватиме арешт на вимогу власників. Сертифікуватимуть ці літаки російські центри та випробувальні лабораторії, які не мають доступу до відповідних технологій.

Раніше директор правового забезпечення та законопроектної діяльності Мінтрансу РФ Аліна Малишева повідомляла, що у Росії експлуатується 1367 літаків, 739 з яких зареєстровані в іноземних реєстрах.

Як повідомлялося, 12 березня Управління цивільної авіації Бермудських островів (BCAA) вирішило призупинити сертифікати льотної придатності для літаків, які експлуатують російські авіакомпанії на умовах лізингу. У цій юрисдикції зареєстровано переважну більшість літаків виробництва Boeing та Airbus, які експлуатують російські авіакомпанії Це означає, що такі літаки більше не можна безпечно використовувати, а їх власники можуть вимагати їхнього негайного повернення.

Сертифікат льотної придатності – один із основних документів, що дозволяє комерційні пасажирські або вантажні повітряні перевезення.

Раніше країни Євросоюзу заборонили російським бортам перетинати їхній повітряний простір. Після цього було заборонено експорт та лізинг нової техніки, а також страхування та техобслуговування літаків.

Повідомлялося, що європейським лізинговим компаніям необхідно повернути сотні літаків із Росії загальною вартістю близько $5 млрд до кінця березня, щоб дотриматися санкцій, запроваджених Єврокомісією (ЄК) щодо Москви через розв'язану РФ війну проти України.

Автор: Михайло Орлюк
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Топ коментарі
+16
Там не один он такой, полно ублюдков, включая и население..(разумеется, не всё, но 75% точно)
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14.03.2022 15:28
+13
Междунардные пираты угонщики. Теперь официально
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14.03.2022 16:18
+12
Добре тому, хто може сам для себе закони приймати. Може він підпише закон про зміну орбіти руху "руского міру" кругом сонця. Бодай би ********* собі десь між Нептуном і Плутоном.
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14.03.2022 15:16
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старичка вальнут свои же... это конец недоимперии!
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14.03.2022 15:07 Відповісти
А это точно экспроприация? В тексте немного туманнее написано.
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14.03.2022 15:14 Відповісти
Ну, это "шел, шел, и нашел, и теперь это моё..." (с)

Оно конечно, прямо сейчас поможет кацапским авиакомпаниям выкрутиться, но что-то мне подсказывает,что теперь ни одна лизинговая компания в мире не захочет иметь дел с кацапами, какие-бы они деньги не предлагали, и это очень надолго. Кроме того, как совершенно правильно заметил Невзоров, эти самолеты "через пару месяцев будут совершенно безопасно падать". Потому что обслуживать их всё равно некому. А самолеты без обслуживания летать не умеют.
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14.03.2022 20:59 Відповісти
Добре тому, хто може сам для себе закони приймати. Може він підпише закон про зміну орбіти руху "руского міру" кругом сонця. Бодай би ********* собі десь між Нептуном і Плутоном.
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14.03.2022 15:16 Відповісти
Там не один он такой, полно ублюдков, включая и население..(разумеется, не всё, но 75% точно)
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14.03.2022 15:28 Відповісти
Пока переходить от призывам к делу!Путин-капут!
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14.03.2022 15:26 Відповісти
Зараз лізингові компанії заборонять перельоти в РФ взагалі, і дєдушка дуже здивується «Как єто?» . А ще накладуть арешт на власність Аерофлоту. Бо більшість компаній саме арендує літаки, і з лізінговими компаніями краще не лаятися
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14.03.2022 16:18 Відповісти
Не, тупые кацапы как раз решили навеки разосраться с лизинговыми компаниями. Там прикол ещё и в том, что у какой-нибудь авиакомпании S7 или "Победа" вообще нет своих самолетов даже в дизинге, они их типа берут в субаренду у своей дочки на Бермудах, и самолеты зарегистрированы соответственно с юрисдикцией Бермудов. Попытка их прихватизировать не только полностью убьет лизинговый рынок, но и создаст прецедент, когда имущество иностранных офшорных компаний изымается во внесудебном порядке. А это грозит самыми отдаленными последствиями, потому что оффшорыные страны начнут защищать своё имущество, иначе от них уйдут все клиенты, и будут уже в судебном порядке арестовывать другое прочее имущество кацапов для покрытия исков. А это и банковские счета, а корабли и яхты, которые, на первый взгляд вообще к самолетам никакого отношения не имеют.
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14.03.2022 21:08 Відповісти
я вангую що коли в ********* світі в певній країні можна відключити мобільні телефони користувачів зробивши їх прямокутничком металобрухту то таку штуку як літак й поготів. Бажано відключити його ПЗ коли літак знаходиться в повітрі,щоб знали пройдисвіти.
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14.03.2022 22:30 Відповісти
Междунардные пираты угонщики. Теперь официально
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14.03.2022 16:18 Відповісти
Это ****** несет по полной .. Ждем реакцию туже . озабоченность печали...
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14.03.2022 16:26 Відповісти
Ну **#@ны, ждите арестов имущества по всем странам
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14.03.2022 16:47 Відповісти
О-о, тепер не тільки безліч світових брендів вийшли з рашки - тепер вже і хєр їх обратно заманиш після таких "сюрпрайзів" від ботоксного неадеквату)))
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14.03.2022 17:08 Відповісти
Идиот. А детали? Впрочем ладно, летайте-летайте.
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14.03.2022 17:09 Відповісти
***** и шо ты будеш делать с боингами если американцы прекратят давать запчасти и програмное обеспечение для бортовых компьютеров . ***** дебилы рогатые за боинги заплатите своим имуществом по всему миру . наверно правду говорят что ***** не умеет пользоваться интернетом . кто бы этому выродку пояснил что такое програмное обеспечение и как оно влияет на всю технику
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14.03.2022 17:17 Відповісти
Я всё жду, когда сделают критическое обновление, после которого компьютер будет исключительно показывать на экране тризуб и играть "ще не вмерла".
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14.03.2022 17:58 Відповісти
Такой маленький троянчик.
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14.03.2022 20:31 Відповісти
Там даже этого не надо. ПО для самолетов часто не продается, а передается по ежемесячной подписке, так выгоднее авиакомпаниям. Подписка закончилась, и всё, ПО не запускается. Базовый набор, который идет с самолетом, конечно позволит поднять самолет в небо и потом посадить его, но только в идеально хороших условиях. Все дополнительные плюшки как раз и позволяют летать при плохой погоде.
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14.03.2022 22:04 Відповісти
"самолёт готов к посадке. Для выпуска шасси, пожалуйста, введите лицензионный ключ."
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16.03.2022 09:59 Відповісти
Примерно так. На самом деле, конечно, выпустить шасси можно и вручную, для этого есть на панели чисто механические органы управления, но вот автоматизированно, при снижении до определенной высоты и выходе на глиссаду - это уже дополнительная сервисная функция, за которую надо платить отдельные деньги. А для кацапских пилотов, традиционно садящихся пьяными за штурвал (или джойстик, если это эйрбас), обычно покупали максимальную комплектацию по сервису, чтобы самолет мог сам сесть, даже если пилот вдруг заснет.
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16.03.2022 12:15 Відповісти
Феерический до...***-. Все джеты мониторятся и управляются через прогобеспечение. Как же хорошо что закрыли небо, пусть летают и падают))) 500 + бортов это как бомб)
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14.03.2022 17:22 Відповісти
А ремонтуватимуться й обслуговуватимуться методом канібалізму - якісь літаки розбтратимуться на запчастини для інших.
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14.03.2022 17:56 Відповісти
Не переживай плешивый, цап царап теперь будет всем российским активам за ее пределами, продолжай.
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14.03.2022 18:19 Відповісти
Думаю владельцы самолетов только рады. Ведь им бы нужно было куда-то девать всю эту технику, что очень проблематично. А так есть вполне законный повод вытрясти кучу бабла за самолет, изьяв кацапское имущество. Да еще и сверху компенсацию получить.
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14.03.2022 18:25 Відповісти
Хуже, что они с нами в одну очередь встанут за компенсациями и репарациями. В этой очереди у них шансов получить хоть что-то с рашкинской помойки будет выше. Зато у нас будет шанс газ и нефть как репарации получать! Все равно им девать его некуда будет!
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14.03.2022 18:46 Відповісти
"Зато у нас будет шанс газ и нефть как репарации получать! Все равно им девать его некуда будет! " - не все так просто , на жаль , без технологій заходу кацапи нафту добувати не зможуть (( добре якщо зуміють свердловини законсервувати - в протилежному випадкові на " шостій частині суші " відбудуться екологічні катастрофи небувалого масштабу , а їхня "нехть " заллє весь Північний Льодовитий (( Колись мені пояснювали як у кацапії добувають нафту - там такий варварський метод ,що порівняти можна з ковровим бомбардуванням - на промислах можна сказати що проводиться війна із застосуванням хімічної зброї ((
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15.03.2022 10:24 Відповісти
Одним розчерком пера літаки стали власністю пу...
Але гроші за літаки будуть повернуті.
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14.03.2022 19:09 Відповісти
до первого то, потом обслуживать будут своими болтами? вова ху дибил, даже китайцы с него смеются
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14.03.2022 20:27 Відповісти
Интересно, а сколько танкеров с нефтью рашистов гуляет по морям и океанам.
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14.03.2022 20:29 Відповісти
Это отличные новости. Чем больше подобной дичи будет принято, тем сложнее Раиссе будет вернуться в общество.
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14.03.2022 20:32 Відповісти
Скоро самолетопад.Ждемс.
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14.03.2022 21:43 Відповісти
Что в башке у этого феерического долбодыра? А техобслуживание? А программное обеспечение? А расходники?
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14.03.2022 21:55 Відповісти
Царь не должен думать о подобных мелочах, эти проблемы пусть решают холопы.
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14.03.2022 22:06 Відповісти
Будет на лошадях таскать их из москвы в путлерград.
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14.03.2022 22:18 Відповісти
Кацапи зробили "геніальну" многоходовочку, Боїнги і Ейрбаси будуть літати по Кацапії доки запчастини сипатись з них не почнуть, а це може статись бистріше ніж вони думають.
А літати на рідних расєйських літаках кацапам стрьомно 😅
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14.03.2022 22:35 Відповісти
Плєшивий фюрер мало того, що відкопав собі могилу невдалим нападом на Україну, так він ще і земелькою себе засипає.
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15.03.2022 03:39 Відповісти
Пусть сертифицируют, без запчастей долго не протянут.
Конечно, будут пробовать ставить на Боинги вместо руля поворотов валянок, вместо закрылков кокошник, а вместо элеронов лапти. Самолеты начнут страдать падучей болезнью но, для внутренних рейсов как раз сойдет, пусть падают.
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15.03.2022 06:29 Відповісти
Феерический **********!Деньги за самолёты заберут из арестованных,програмное обеспечение накрылось,запчастей не будет,страховки тоже.
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15.03.2022 07:35 Відповісти
 
 