Bayer продовжить заробляти в Росії, але призупинить рекламу та інвестиції

Німецька хімічна компанія Bayer призупинила рекламу та інвестиції у Росії, однак продовжить постачати свою продукцію на російський ринок.

Про це повідомляє пресслужба компанії.

"У відповідь на вторгнення Росії в Україну компанія Bayer припинила всі витрати в Росії та Білорусі, не пов'язані з постачанням необхідних продуктів у галузі охорони здоров'я та сільського господарства", – йдеться у заяві.

Зазначається, що обмеження містить зупинення всіх рекламних та інших заходів промоції, припинення проєктів капітальних інвестицій, а також відмову від нових ділових можливостей.

Водночас в компанії не планують повністю припиняти постачання продукції на російський ринок, пояснюючи це турботою про здоров'я людей та врожай і забезпечення глобальної продовольчої безпеки.

Також у компанії наголосили, що у відповідь на гуманітарну кризу Bayer заснував Фонд допомоги на 3 млн євро і надав грошову допомогу, а також медичні товари для 27 тис. українських пацієнтів.

До того ж зазначається, що співробітники Bayer пожертвували понад 900 тис. євро Червоному Хресту.



Крім того, представники Bayer створили платформу, на якій співробітники можуть запропонувати житло колегам з України та їхнім родинам.