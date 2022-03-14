Євросоюз вирішив заморозити активи Абрамовича, – ЗМІ

Дипломати Європейського Союзу погодилися додати олігарха Романа Абрамовича до списку російських мільярдерів, які підпадають під санкції після вторгнення Росії в Україну.

Про це пише Reuters з посиланням на два дипломатичні джерела, передає Європейська правда.

Зазначається, що неофіційне "зелене світло" для включення Абрамовича до санкційного списку було надано під час зустрічі в неділю, і представники ЄС знову зберуться в понеділок, щоб офіційно затвердити рішення та додатковий набір економічних санкцій проти РФ.

Водночас санкції набудуть чинності тільки після публікації в Офіційному журналі ЄС, що зазвичай відбувається протягом кількох годин або наступного дня після офіційного схвалення.

Раніше Велика Британія ввела санкції щодо російського олігарха Романа Абрамовича, Олега Дерипаски та ще п'ятьох російських олігархів.