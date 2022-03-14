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Російські військові планують підривати боєприпаси поблизу ЗАЕС, – "Енергоатом"
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Найближчим часом окупанти, які наразі контролюють Запорізьку АЕС, планують підривати боєприпаси поблизу станції.
Про це повідомляє пресслужба НАЕК "Енергоатом" у Telegram.
"У найближчу годину окупанти, що захопили Запорізьку АЕС, планують розпочати "утилізацію" боєприпасів прямо на майданчику станції біля руїн учбово-тренувального центру ЗАЕС", – йдеться у повідомленні.
Іншими словами, уточнили в компанії, окупанти збираються підривати боєприпаси напроти енергоблоку №1 атомної станції.
Як повідомлялося, російські війська захопили ЧАЕС 24 лютого, а найбільшу в Європі Запорізьку АЕС із шістьма енергоблоками по 1 ГВт кожен – 4 березня.
Джерело: "Енергоатом"
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Трошки про МАГАТЕ та їхнє загравання з мокшою. Тому що саме ця організація, яка покликана дбати про ядерну безпеку в світі, збивала хвилю міжнародного обурення захопленням та катастрофічними діями окупантів на об'єкті "Укриття" в Чорнобилі та на ЗАЕС. І саме МАГАТЕ поспіхом постаралося перебити термін "ядерний тероризм" раші. Зараз під впливом цьогоь органу загальмувалося введення санкцій проти Росатома.
У чому причина? Та дуже просто. Колосальна корупція. За свої криваві гроші москві вдавалося підкупаии вже кількох керівників МАГАТЕ, включно з нинішнім. Заступником керівника МАГАТЕ працює громадянин раші Міхаїл Чудаков, він і має там колосальний вплив на керівництво та кадрову політику. У апараті міжнародної організації прилаштовані біля 100 громадян раші, а скільки інших корумповано, навіть судити не беруся. Навіть штат перекладачів переважно набрали з РФії. Зрозуміло, яку спецслужбу вони всі представляють. І яким чином готують до розгляду документи. Спроба свого часу України отримати належне представництво була заблоковна. Тому нашій дипломатії вже зараз треба починати консультації з основними державами, найперше, США та Великобританією й вимагати відсторонення рашистського представництва для початку від розгляду українських питань, а надалі й добиватися перегляду кадрової політики та подолання корупції. І це вже потрібно не тільки нам, але й усьому цивілізованому світу. Бо таке керівництво МАГАТЕ саме становить ядерну загрозу.
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