Велика Британія надасть Україні понад 500 мобільних електрогенераторів

Велика Британія відправить в Україну понад 500 мобільних генераторів для забезпечення електроенергією українських лікарень, сховищ та станцій очищення води.

Про це оголосив прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон, передає Guardian.

"Ми відправимо генератори задля полегшення труднощів, спричинених поточними відключеннями електроенергії, та для забезпечення функціонування ключових послуг, щоб народ України міг продовжувати захищати свою країну", – сказав Джонсон.

Генератори передадуть британські комерційні постачальники зі своїх складів, і велику кількість з них планують доставити через сусідні країни. Загалом генератори зможуть забезпечити електроенергією близько 20 тисяч будинків чи будівель.