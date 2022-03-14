Профільний комітет Ради оприлюднив 40 нововведень для бізнесу на час воєнного стану

Комітет Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики схвалив новий законопроєкт, яким крім ініційованого урядом зниження акцизу та ПДВ на пальне запроваджується низка податкових послаблень для бізнесу на період дії воєнного стану.

Про це народний депутат від фракції "Голос", перший заступник керівника Комітету Ярослав Железняк повідомив у Telegram.

"Наш податковий Комітет ВРУ одноголосно затвердив текст нового закону про підтримку бізнесу №7137-д! Він буде прийнятий як комітетська альтернативна до №7137, який включає норми про зменшення ПДВ та акцизу на пальне", – повідомив Железняк.

Депутат уточнив, що за ініціативою уряду, законопроєктом пропонується розширити систему єдиного податку на великий бізнес.

"Головне: за ініціативою уряду, на час воєнного стану (!!!) великий бізнес зможе скористатися опцією єдиного податку: ліміт підвищено з 10 млн до 10 млрд, податок 2% від обороту, зняття обмеження по кількості робітників, зняті обмеження по видам діяльності (окрім підакцизних товарів та грального бізнесу), уряд отримує право визначати порядок сплати податку", – уточнив Железняк.

Він також оприлюднив ще 40 новацій для бізнесу, які на період воєнного стану пропонує запровадити профільний парламентський комітет своїм законопроєктом: