Окупанти пошкодили підземне сховище газу на Чернігівщині

Унаслідок ворожого обстрілу 14 березня пошкоджено Олишівське підземне сховище газу на Чернігівщині.

Про це повідомляє пресслужба НАК "Нафтогаз України" у Telegram.

"Сьогодні, близько 9 години ранку, під час обстрілу російськими окупаційними військами села Олишівка (Чернігівська область) у будівлю на території підземного газосховища влучив снаряд. Пошкоджено насосну станцію подачі метанолу на майданчик газозбірного пункту", – йдеться у повідомленні.

Персонал газосховища був терміново евакуйований. Зазначається, що з комунікацій майданчика газозбірного пункту стравлений газ. Всі зовнішні комунікації відключені.

За даними "Нафтогазу", жертв та постраждалих серед працівників Олишівського ПСГ немає. Наразі на об'єкті продовжуватиметься плановий періодичний контроль та обхід комунікацій.