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Мінцифри працює над послугою сповіщення про пошкодження нерухомості через війну в "Дії"

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Мінцифри працює над послугою сповіщення про пошкодження нерухомості через війну в

Міністерство цифрової трансформації розробляє послугу, за допомогою якої українці зможуть через застосунок "Дія" повідомляти про пошкодження нерухомості внаслідок війни.

Про це в ефірі марафону заявив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, передає Укрінформ.

"Ми намагаємося реагувати на проблеми, які виникають, запускати сервіси для людей різного віку і з різними потребами. Наприклад, зараз працюємо над послугою сповіщення про те, що щось із нерухомістю відбулося в зоні воєнних дій", – сказав Федоров.

За його словами, можна буде вказати місце розташування нерухомості, щоб у майбутньому отримати компенсацію за пошкоджене чи знищене майно. Міністр уточнив, що відповідний реєстр уже створюється.

"Будуть різні канали, щоб про це сповістити", – додав Федоров.

Він також повідомив, що функцією сповіщення про пересування ворога в "Дії" щодня користуються тисячі людей. Послуга деперсоналізована.

Автор: Юлiя Недашківська

Джерело:  Укрінформ


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