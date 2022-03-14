Мінцифри працює над послугою сповіщення про пошкодження нерухомості через війну в "Дії"
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Міністерство цифрової трансформації розробляє послугу, за допомогою якої українці зможуть через застосунок "Дія" повідомляти про пошкодження нерухомості внаслідок війни.
Про це в ефірі марафону заявив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, передає Укрінформ.
"Ми намагаємося реагувати на проблеми, які виникають, запускати сервіси для людей різного віку і з різними потребами. Наприклад, зараз працюємо над послугою сповіщення про те, що щось із нерухомістю відбулося в зоні воєнних дій", – сказав Федоров.
За його словами, можна буде вказати місце розташування нерухомості, щоб у майбутньому отримати компенсацію за пошкоджене чи знищене майно. Міністр уточнив, що відповідний реєстр уже створюється.
"Будуть різні канали, щоб про це сповістити", – додав Федоров.
Він також повідомив, що функцією сповіщення про пересування ворога в "Дії" щодня користуються тисячі людей. Послуга деперсоналізована.
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