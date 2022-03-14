Окупанти знову пошкодили відремонтовану лінію до ЧАЕС

Російські окупанти знову пошкодили лінію до Чорнобильської АЕС, яка була вчора відремонтована фахівцями "Укренерго".

Про це повідомляє пресслужба НАЕК "Енергоатом" у Telegram.

Зазначається, що аварійні бригади вимушені знову їхати в небезпечну зону та ліквідовувати пошкодження.

"О 19:07 13 березня лінію поставили під напругу та почали відновлення енергоживлення інфраструктури ЧАЕС та міста Славутич. Однак завершити ці роботи не вдалося, тому що окупанти невдовзі знову пошкодили лінію", – цитує "Енергоатом" фахівців з "Укренерго".

Раніше генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Маріано Гросі повідомив, що персонал Чорнобильської АЕС більше не проводить ремонт та технічне обслуговування обладнання. За його словами, це пов’язано з фізичною та психологічною втомою після безперервної роботи протягом майже трьох тижнів.

Нагадаємо, 13 березня електропостачання майданчика Чорнобильської АЕС було відновлено.

Як повідомлялося, російські війська захопили ЧАЕС 24 лютого, а найбільшу в Європі Запорізьку АЕС із шістьма енергоблоками по 1 ГВт кожен – 4 березня.