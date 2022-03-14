Нацбанк перерахував зі спецрахунку на допомогу армії 11,5 мільярда

Станом на 14 березня на спецрахунки, які Національний банк відкрив для підтримки української армії, а також для гуманітарних потреб, було перераховано 11,8 млрд грн.

Про це повідомляє пресслужба регулятора.

Так, на спецрахунок для підтримки ЗСУ поступило 11,6 млрд грн в еквіваленті.

Кошти надходили як від громадян та підприємств в Україні, так і від міжнародної спільноти – зі США, Великобританії, Польщі, Німеччини, Швеції, Фінляндії, Чехії, Китаю, Франції, Канади та ще багатьох країн світу. Зокрема майже 3,4 млрд грн у еквіваленті надійшло з-за кордону у іноземній валюті.

Наразі залишок коштів на спецрахунку становить близько 145,8 млн грн. Із отриманих на спецрахунок коштів Нацбанк уже перерахував на потреби військових близько 11,5 млрд грн, зокрема:

на потреби Національної гвардії України – всього 950 млн грн;

на потреби Національної поліції України – всього 1 650 млн грн;

на потреби Міністерства оборони України – всього 8 097,4 млн грн;

на потреби Державної прикордонної служби – всього 826,2 млн грн.

Також на рахунок Міністерства соціальної політики, який НБУ відкрив для гуманітарних цілей, загалом було перераховано 257,6 млн грн в еквіваленті, із яких понад 128 млн грн у еквіваленті надійшло з-за кордону.