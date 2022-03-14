Усі чотири українські АЕС працюють стабільно, – "Енергоатом"

Станом на ранок 14 березня діючі атомні електростанції України продовжують стабільно працювати.

Про це повідомляє пресслужба НАЕК "Енергоатом" у Telegram.

Зазначається, що пточна потужність усіх чотирьох українських АЕС забезпечує необхідні обсяги виробництва електроенергії для потреб країни.

Водночас радіаційний, протипожежний та екологічний стан на атомних станціях і прилеглих до них територіях перебуває у межах чинних норм.

"Основне обладнання реакторних відділень енергоблоків, приміщень та будівель електростанцій, периметри захищених зон і прилеглих територій, а також особливо важливих об’єктів АЕС за межами їхніх захищених зон перебувають під посиленим наглядом та контролем", – наголосили в "Енергоатомі".

Також у компанії нагадали, що Запорізька АЕС та місто Енергодар вже 10 діб перебувають під контролем російських військових формувань. Наразі всі 6 енергоблоків Запорізької АЕС контролюються українським персоналом, зміни мають можливість ротації.

"Формально окупанти не втручаються в роботу АЕС, проте всі технічні рішення персонал вимушений погоджувати з командиром загарбників. Працівники станції перебувають під сильним психологічним тиском з боку окупантів, весь персонал по прибутті на станцію ретельно перевіряється озброєними терористами. Все це негативно впливає на роботу і ставить під загрозу ядерну та радіаційну безпеку", – додали в "Енергоатомі".