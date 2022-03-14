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Аsus приєдналася до цифрової блокади РФ
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Тайванська комп'ютерна компанія Аsus вирішила евакуювати свій бізнес в РФ через вторгнення в Україну.
Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров у Telegram.
"ASUS приєднується до цифрової блокади й покидає РФ. Компанія розробить план "евакуації" своїх співробітників і бізнесу", – заазначив він.
Як пише Reuters, про це також раніше повідомила міністерка економіка Тайваню Ван Мей-Хуа.
Джерело: Telegram
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