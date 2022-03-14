Австралія запровадила санкції проти 33 російських олігархів та бізнесменів

Уряд Австралії оголосив про запровадження нових санкцій щодо 33 фізосіб із Росії.

Про це заявила міністерка закордонних справ країни Меріс Пейн, передає Інтерфакс-Україна.

"Уряд Австралії сьогодні оголошує про нові санкції щодо 33 російських олігархів, відомих бізнесменів та найближчих членів їхніх сімей", – йдеться у заяві глави МЗС.

Зазначається, що серед тих, кого стосуватимуться санкції, власник футбольного клубу "Челсі" Роман Абрамович, голова правління ПАТ "Газпром" Олексій Міллер, голова ради директорів Банку "Росія" Дмитро Лебедєв, голова правління "Ростеху" Сергій Чемезов, голова ПАТ "Транснефти" Микола Токарєв, голова ВЕБ.РФ Ігор Шувалов і генеральний директор Російського фонду прямих інвестицій (РФПІ) Кирило Дмитрієв.

"Ми продовжуватимемо тісно координувати свої дії з нашими партнерами, щоб змусити Росію дорого заплатити за свої дії", – зазначила Пейн.

Раніше Велика Британія ввела санкції щодо російського олігарха Романа Абрамовича, Олега Дерипаски та ще п'ятьох російських олігархів.