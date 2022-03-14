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Окупанти в Києві обстріляли завод "Антонов"

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Окупанти в Києві обстріляли завод "Антонов"

У Києві російські окупанти обстріляли багатоповерхівку в Оболонському районі, а також завод "Антонов".

Про це повідомляє пресслужба Київської міської державної адміністрації у Telegram.

Зазначається, що на місцях вибухів працюють пожежні, медики та інші служби.

За попередніми даними загинули двоє людей, 7 мають поранення різного ступеню важкості.

Також із місця вибуху в житловому будинку евакуйовано близько 70 осіб.

Раніше в ДСНС повідомляли, що 14 березня на столичній Оболоні внаслідок попадання, попередньо, артилерійського снаряду загорілася дев'ятиповерхівка. Станом на 07:40 виявлено тіло одного загиблого.

Автор: Юлiя Недашківська

Джерело:  Telegram


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Що з заводом?
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14.03.2022 11:32 Відповісти
Невже Антонова з арти дістали? Це хрєново...
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14.03.2022 13:10 Відповісти
 
 