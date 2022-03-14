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Окупанти в Києві обстріляли завод "Антонов"
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У Києві російські окупанти обстріляли багатоповерхівку в Оболонському районі, а також завод "Антонов".
Про це повідомляє пресслужба Київської міської державної адміністрації у Telegram.
Зазначається, що на місцях вибухів працюють пожежні, медики та інші служби.
За попередніми даними загинули двоє людей, 7 мають поранення різного ступеню важкості.
Також із місця вибуху в житловому будинку евакуйовано близько 70 осіб.
Раніше в ДСНС повідомляли, що 14 березня на столичній Оболоні внаслідок попадання, попередньо, артилерійського снаряду загорілася дев'ятиповерхівка. Станом на 07:40 виявлено тіло одного загиблого.
Джерело: Telegram
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Ярема Стогін 6249da91
показати весь коментар14.03.2022 11:32 Відповісти Мені подобається 0
Realist 750db514
показати весь коментар14.03.2022 13:10 Відповісти Мені подобається 0
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