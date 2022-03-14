Нацбанк за минулий тиждень продав $473 мільйони

Національний банк України на тижні з 7 по 12 березня продав $473,04 млн та купив $206,8 млн.

Про це йдеться в повіомленні НБУ, передає Інтерфакс-Україна.

Згідно з ним, крім "чистого" продажу $266,2 млн НБУ також здійснив чистий продаж 74,4 млн євро: центробанк реалізував 91,55 млн євро і купив 17,17 млн євро.

Як повідомлялося, у перші півтора тижні після розпочатої Росією 24 лютого війни НБУ купив $843,3 млн і 37,5 млн євро і продав $144 млн і 17,5 млн євро, оскільки заборона на купівлю валюти тільки була введена, а список критичного імпорту ще не був значно розширено.

Усього з початку року Нацбанк придбав на ринку $1,7 млрд та 54,67 млн євро, а продав $3,39 млрд та 109,05 млн євро.

Міжнародні резерви України станом на 7 березня 2022 року, за даними НБУ, становили $27,7 млрд.