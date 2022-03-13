Резервний фонд Києва збільшили до 1,3 мільярда, – Кличко

Київрада збільшила резервний фонд міського бюджету до 1,3 млрд грн для потреб оборони столиці та цивільного захисту населення.

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.

Так, на засіданні Київради збільшили резервний фонд міського бюджету для потреб оборони столиці та цивільного захисту населення.

Зокрема, збільшені компенсації транспортним підприємствам столиці – в тому числі тим, які працюють в режимі укриття (наприклад, метрополітен), компенсації транспортникам, які вивозять людей з передмість, де тривають бої – місто допомагає області і надає автобуси "Київпастрансу" для евакуації людей з Гостомеля, Бучі, Ворзеля та Ірпеня.

Також ухвалено додаткове фінансування на електро- та теплозабезпечення міста, інші гострі потреби Києва.

"Резервний фонд, який ми передбачали в бюджеті в мирний час, складає 250 млн грн. Сьогодні, в умовах війни, ми збільшили його до 1,3 млрд грн", – написав Кличко.