На Чорнобильскій АЕС відновлено електропостачання, – Міненерго

Електропостачання майданчика Чорнобильської АЕС відновлено, але Україна, як і раніше, потребує втручання світової спільноти для забезпечення ядерної безпеки.

Про це заявив міністр енергетики Герман Галущенко.

"Сьогодні завдяки неймовірним зусиллям фахівців НЕК "Укренерго", наших атомників та електриків вдалося повернути електропостачання на ЧАЕС, захоплену російськими окупантами. Наші українські енергетики, ризикуючи власним здоров’ям та життям, змогли відвернути ризик можливої ядерної катастрофи, що загрожувала всій Європі", – написав Галущенко у Facebook..

Тепер системи охолодження відпрацьованих ядерних збірок знову працюватимуть у штатному режимі, не від резервного живлення.

"Я ще раз звертаюся до наших міжнародних партнерів, Єврокомісії, МАГАТЕ, ООН, ОБСЄ: допоможіть нам захистити ядерні об’єкти! Зараз вкрай необхідно змусити ворога залишити АЕС та встановити 30-кілометрову демілітаризовану зону навколо об’єктів атомної енергетики України", – додав Галущенко.

Як повідомлялося, російські війська захопили ЧАЕС 24 лютого, а найбільшу в Європі Запорізьку АЕС із шістьма енергоблоками по 1 ГВт кожен – 4 березня.