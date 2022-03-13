Бермудські острови призупинили дію сертифікатів льотної придатності для літаків російських авіакомпаній

Управління цивільної авіації Бермудських островів (BCAA) вирішило призупинити сертифікати льотної придатності для російських літаків.

Про це йдеться в заяві управління, передає Інтерфакс-Україна.

"Міжнародні санкції проти авіаційного сектора істотно вплинули на здатність підтримувати нагляд за безпекою російських літаків із бермудського авіареєстру. Система льотної придатності була обмежена настільки, що BCAA не може впевнено затвердити ці літаки як придатні до польотів", – сказано в повідомленні.

З огляду на це, BCAA з 23:59 UTC 12 березня 2022 року тимчасово призупинило дію всіх сертифікатів льотної придатності тих літаків, які експлуатуються відповідно до статті 83bis Угоди між Бермудськими островами та Росією.

"Для будь-якого літака, що знаходиться в повітрі о 23:59 UTC 12 березня 2022 року, тимчасове призупинення набирає чинності відразу після приземлення", – наголошується в повідомленні ВСАА.

Бермуди – заморська територія Великої Британії.

Раніше повідомлялося, що європейським лізинговим компаніям необхідно повернути сотні літаків із Росії загальною вартістю близько $5 млрд до кінця березня, щоб дотриматися санкцій, запроваджених Єврокомісією (ЄК) щодо Москви через розв'язану РФ війну проти України.