Мобільні оператори дозволили користуватися інтернетом у національному роумінгу

Українські мобільні оператори "Київстар", "Vodafone Україна" та lifecell реалізували можливість користуватися мобільним інтернетом у рамках національного роумінгу.

Про це йдеться у спільному повідомленні компаній, передає Інтерфакс-Україна.

Як повідомляється, тепер абоненти можуть користуватися не лише голосовими дзвінками та SMS, а й мобільним 2G/3G інтернетом на швидкості до 512 кбіт/с, щоб обмінюватись повідомленнями у месенджерах або шукати інформацію в інтернеті.

Національний роумінг дозволяє під час зникнення зв'язку одного оператора підключатися до мережі іншого.

"На даний момент наявність мобільного інтернету не менш важлива, ніж дзвінки, адже дозволяє бути на зв'язку з близькими онлайн та перевіряти актуальні новини. При цьому тарифікація послуг у національному роумінгу зберігається відповідно до тарифного плану оператора, послугами якого користується абонент", – наголошується у повідомленні.

Для абонентів lifecell роумінг працює автоматично. Якщо підключення до мережі іншого оператора не відбувається, необхідно зробити ручні налаштування.

Абоненти "Київстар" та "Vodafone Україна" можуть скористатися цією опцією, виконавши ручні налаштування на смартфоні та відключивши автовибір мережі.

Як зазначається у повідомленні, у разі, якщо зареєструватися не вдалося, потрібно спробувати ще раз або вибрати іншу мережу.

Також абонентам важливо щодня намагатися повернутися (підключитись) до мережі свого оператора вручну або включивши автовибір мережі.

Раніше Київстар", "Vodafone Україна" та lifecell з метою безперервності зв’язку для абонентів запустили національний роумінг.