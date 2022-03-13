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Мінфін РФ визнав втрату доступу до золотовалютних резервів на $300 мільярдів

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Мінфін РФ визнав втрату доступу до золотовалютних резервів на $300 мільярдів

Росія через санкції США, Європи та їхніх союзників, які заблокували РФ доступ до частини золотовалютних резервів, не може використати майже половину з них – близько $300 млрд.

Про це заявив глава Мінфіну РФ Антон Силуанов, передає Інтерфакс-Україна.

"Це приблизно половина цих резервів, які у нас були. У нас загальний обсяг резервів близько $640 млрд., близько $300 млрд резервів тепер перебуває в стані, в якому ми не можемо їх використати", – сказав Силуанов.

Він також нагадав, що частина золотовалютних резервів РФ знаходиться в юанях, у зв'язку з чим Захід намагається добитися від Китаю, щоб він також обмежив доступ Росії до своєї валюти.

Силуанов зазначив, що через заморожування резервів у РФ виникли проблеми з виконанням зобов'язань, зокрема, боргових. Міністр повторив раніше вже озвучену тезу: суверенний борг, включаючи номінований у валюті, Росія обслуговуватиме в рублях до того моменту, коли золотовалютні резерви не будуть розморожені.

"Нам необхідно оплачувати критичний імпорт. Продовольство, медикаменти, цілу низку інших життєво необхідних товарів. Але – ще раз повторю – борги, які ми повинні платити в країни, які недружньо поставилися до Російської Федерації і зробили такі обмеження на використання золотовалютних резервів – саме в ці країни ми оплачуватимемо борги у рубльовому еквіваленті", – зазначив міністр.

США 1 березня випустили директиву, яка забороняє американцям будь-які транзакції з Банком Росії, Мінфіном та Фондом національного добробуту. Аналогічні рішення анонсували Великобританія, Японія, Канада та Швейцарія.

Актуальна структура резервів не відома – докладну інформацію Банк Росії розкриває з лагом щонайменше ніж шість місяців.

Автор: Галина Ялівець

Джерело:  Інтерфакс-Україна


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Топ коментарі
+12
Это только начало сыкливые нацисты. Готовтесь.
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13.03.2022 17:15
+10
Памятайте що 71% продуктів харчування кацапи ввозять в країну за валюту. У нас негайно потрібно прийняти закони які забороняють продаж кацапам продуктів харчуванняя. Навіть гнилої картоплі на крохмаль!!! а тих хто ці закони буде порушувати прирівняти до "державних зрадників" з конфіскацією майна. Кацапи мають нарешті засучити рукава і почати працювати годуючи свої родини. Голод змусить забути про "ваєнні подвігі"!
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13.03.2022 17:37
+10
"Це приблизно половина цих резервів, які у нас були. У нас загальний обсяг резервів близько $640 млрд., близько $300 млрд резервів тепер перебуває в стані, в якому ми не можемо їх використати" Джерело: https://biz.censor.net/n3324658


ОЙ.
Росєянє, бажаю щоб вам ошкурки з картоплі стали за делікатес, бо до вас моральних уродів по іншому не дійде що ви моральні уроди.
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13.03.2022 20:30
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Это только начало сыкливые нацисты. Готовтесь.
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13.03.2022 17:15 Відповісти
Памятайте що 71% продуктів харчування кацапи ввозять в країну за валюту. У нас негайно потрібно прийняти закони які забороняють продаж кацапам продуктів харчуванняя. Навіть гнилої картоплі на крохмаль!!! а тих хто ці закони буде порушувати прирівняти до "державних зрадників" з конфіскацією майна. Кацапи мають нарешті засучити рукава і почати працювати годуючи свої родини. Голод змусить забути про "ваєнні подвігі"!
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13.03.2022 17:37 Відповісти
Согласен... Фуры в Польше на Кацапию едут... надо колеса резать... это не сложно... сколько в Польше украинцев.
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13.03.2022 19:38 Відповісти
Зменшення закупок і погіршення їх якості (а пересічні кауцапи і так уже давно вживають мягко кажучи дуже неякісні продукти (лайно)" має призвести до програми !нафта в обмін на продовольство". І не треба різати шини! Все відбудеться тихо, мирно і дуже сумно для придурків - нема валюти нема їжі.
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13.03.2022 23:01 Відповісти
Я про другое: в Польше полно украинцев кацапско/белорусские фуры привести в негодность (мягко говорю) не составляет труда... Это нужно делать.
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13.03.2022 23:03 Відповісти
Зараз це суттєво допоможе нам вистояти але займатися цим постійно не вийде.
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13.03.2022 23:07 Відповісти
Мало... На репарации не хватит...
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13.03.2022 18:51 Відповісти
ога
і загинуло у вас за 18 діб війни 497 рашистів

статистика - -страшна річ
особливо рашистська

а якщо їй вірити - взагалі кабZда
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13.03.2022 19:06 Відповісти
"Це приблизно половина цих резервів, які у нас були. У нас загальний обсяг резервів близько $640 млрд., близько $300 млрд резервів тепер перебуває в стані, в якому ми не можемо їх використати" Джерело: https://biz.censor.net/n3324658


ОЙ.
Росєянє, бажаю щоб вам ошкурки з картоплі стали за делікатес, бо до вас моральних уродів по іншому не дійде що ви моральні уроди.
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13.03.2022 20:30 Відповісти
ПУТИН ЛОХ ДУРНОЙ !)
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14.03.2022 07:01 Відповісти
Доширак утром,в обед,и вечером
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14.03.2022 07:03 Відповісти
Лучше другое трехразовое питание - понедельник, среда , пятница.
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14.03.2022 11:49 Відповісти
 
 