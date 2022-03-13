БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у Twitter БізнесЦензор у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
1970 відвідувачів онлайн
Новини Соціальна політика
795 0
блокада (82) Київ (4312) продукти (513)

У Києві сформовано двотижневий запас продуктів на випадок блокади

Новини БізнесЦензор Соціальна політика

У Києві сформовано двотижневий запас продуктів на випадок блокади

У Києві сформовано двотижневий запас необхідних продуктів харчування для 2 млн киян, які залишились у місті.

Про це йдеться в повідомленні Київської міської державної адміністрації.

"Місто підготувалося до можливих дій у разі блокади. Ті два мільйони киян, які не полишили свої домівки, не залишаться сам на сам у разі погіршення ситуації. Столична влада у співпраці з бізнесом зробила максимум для того, щоб відкрились магазини та аптеки, а ціни у них зберігались на доступному рівні", – сказано в повідомленні.

Крім того, в столиці виплачуються зарплати і пенсії, тому в КМДА просять мешканців Києва за можливості не тільки купувати все необхідне у магазинах, а й оплачувати комунальні послуги, які надаються у повному обсязі, а також допомагати тим, хто поруч.

Автор: Галина Ялівець

Джерело:  Telegram


Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у GoogleNews
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
 
 