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Уряд вніс в Раду законопроєкт про скасування акцизу та зниження ПДВ на пальне

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Уряд вніс в Раду законопроєкт про скасування акцизу та зниження ПДВ на пальне

Кабінет міністрів України пропонує скасувати акциз на пальне та знизити ставку ПДВ з 20% до 7%.

Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

"Відповідний законопроєкт ми подали у Верховну Раду, аби покращити забезпечення України автомобільним пальним", – зазначив він.

З словами Шмигаля, уряд також веде перемовини з найбільшими світовими компаніями щодо постачання бензину та дизелю, напрацьовує нові логістичні ланцюги постачання цих продуктів до України.

Раніше президент Володимир Зеленський звернувся до народних депутатів з вимогою ухвалити скасування податку на додану вартість та акцизу на пальне.

Автор: Галина Ялівець

Джерело:  Telegram


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14.03.2022 10:22 Відповісти
 
 