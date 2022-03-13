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Уряд вніс в Раду законопроєкт про скасування акцизу та зниження ПДВ на пальне
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Кабінет міністрів України пропонує скасувати акциз на пальне та знизити ставку ПДВ з 20% до 7%.
Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.
"Відповідний законопроєкт ми подали у Верховну Раду, аби покращити забезпечення України автомобільним пальним", – зазначив він.
З словами Шмигаля, уряд також веде перемовини з найбільшими світовими компаніями щодо постачання бензину та дизелю, напрацьовує нові логістичні ланцюги постачання цих продуктів до України.
Раніше президент Володимир Зеленський звернувся до народних депутатів з вимогою ухвалити скасування податку на додану вартість та акцизу на пальне.
Джерело: Telegram
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