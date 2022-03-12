Нацбанк скасував плату за послуги в системі BankID на період воєнного стану

Національний банк на період дії воєнного стану в Україні скасував тарифи за послуги, що надаються ним у Системі BankID НБУ.

Про це повідомляє пресслужба регулятора.

Зазначається, що Нацбанк не стягуватиме з абонентів системи (банків та комерційних надавачів послуг) плату за підключення, супроводження та оброблення трансакцій.

"Скасування цих тарифів здійснено з метою забезпечення безперебійного доступу громадян до дистанційних сервісів у фінансовому секторі та стимулювання функціонування Системи BankID НБУ в умовах воєнного стану", – йдеться у повідомленні.

Про відновлення тарифів для абонентів за послуги в BankID буде повідомлено додатково.

Водночас міжабонентські тарифи, що оплачуються комерційними абонентами-надавачами послуг на користь банків-ідентифікаторів за кожну успішну електронну ідентифікацію, продовжують діяти без змін.