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Росія (11635) PayPal (50)

PayPal заблокує електронні гаманці росіян з 18 березня

Новини БізнесЦензор Фінанси

PayPal заблокує електронні гаманці росіян з 18 березня

Платіжна система PayPal заблокує електронні гаманці росіян з 18 березня.

Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров у Telegram. 

"У зв'язку з недавніми подіями ми вирішили призупинити наші послуги з відправлення та отримання платежів у Росії. Нині ми зберігаємо функцію виведення коштів. Щоб звести до мінімуму можливі подальші збої обслуговування, ми просимо Вас вивести залишок коштів з Вашого рахунку до 18 березня 2022 року", – йдеться у повідомленні компанії для російських клієнтів. 

Нагадаємо, 5 березня платіжна система PayPal оголосила про припинення роботи на території РФ через вторгнення в Україну. За словами президента та головного виконавчого директора компанії Дена Шульмана, PayPal підтримує міжнародне співтовариство у засудженні насильницької військової агресії Росії в Україні.

Автор: Юлiя Недашківська

Джерело:  Telegram


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В каменный век мокшане
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13.03.2022 01:14 Відповісти
а чому не просто зараз? Чого чекати?
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13.03.2022 16:28 Відповісти
На них бомбы не падают. Вот они и сюсюкаются. Не болит/не чешется/не мое....
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13.03.2022 19:39 Відповісти
Навіщо попереджувати? Блокувати і всьо!
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13.03.2022 21:46 Відповісти
Ну... Пайпал - це ще ті комбінатори. З ними краще не мати справ, бо дуже часто гроші "десь по дорозі" зникають.
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14.03.2022 06:21 Відповісти
Свинособак можно было и не предупреждать
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14.03.2022 07:05 Відповісти
 
 