Платіжна система PayPal заблокує електронні гаманці росіян з 18 березня.

Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров у Telegram.

"У зв'язку з недавніми подіями ми вирішили призупинити наші послуги з відправлення та отримання платежів у Росії. Нині ми зберігаємо функцію виведення коштів. Щоб звести до мінімуму можливі подальші збої обслуговування, ми просимо Вас вивести залишок коштів з Вашого рахунку до 18 березня 2022 року", – йдеться у повідомленні компанії для російських клієнтів.

Нагадаємо, 5 березня платіжна система PayPal оголосила про припинення роботи на території РФ через вторгнення в Україну. За словами президента та головного виконавчого директора компанії Дена Шульмана, PayPal підтримує міжнародне співтовариство у засудженні насильницької військової агресії Росії в Україні.