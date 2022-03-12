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"Укрзалізниця" збільшить пропускну спроможність залізничних переходів з ЄС для експорту

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АТ "Укрзалізниця" збільшить мінімум удвічі пропускну спроможність західних залізничних прикордонних переходів з країнами ЄС.

Як повідомляє пресслужба компанії, це дозволить наростити експортні спроможності України, зокрема для перевезення аграрної продукції, поки ворог блокує основні морські порти.

"Наразі по кожному переходу створена робоча група з працівників "Укрзалізниці" щодо розробки та реалізації заходів збільшення обсягів перевезень через пункти перетину кордону. Проведено переговори із суміжними залізницями щодо збільшення обсягів перевезень та переговори щодо прискорення митних процедур", – йдеться у повідомленні.

Також "Укрзалізниця" закликає бізнес організувати пункти перевантаження вантажів з вагонів, що курсують колією 1520 (ширина колій в Україні), на вагони колії 1435 (більшість країн ЄС).

У компанії нагадали, що загалом щорічно Україна експортувала близько 60 млн тонн зернових вантажів. Майже 95% обсягу аграрної продукції експортувалося через морські торговельні порти України. Наразі лише два порти України –Ізмаїл та Рені – можуть перевантажувати вантажі на експорт, але в невеликій кількості.

Також зазначається, що в лютому було навантажено 2,9 млн тонн зерна, що на 37,4% більше, ніж у лютому минулого року. За 11 днів березня навантажено 100,2 тис. тонн зерна, що на 87% менше, ніж за аналогічний період 2021 року.

Автор: Юлiя Недашківська

Джерело:  "Укрзалізниця"


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А чи доцільно продавати пшеницю зараз, коли з посівною можуть(а може й нє, але...війна)? Тим більше за безцінь, бо всі імпортери на нас хочуть заробити більше, онлі бізнес
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12.03.2022 19:45 Відповісти
Хіба повторити помилки лєніна/Сталіна це розумно? А а нас нема селянства, голодом якого можна жертвувати. Навпаки, забезпечити себе надовго потрібно і це зараз головна задача. Вже олію розпродавали, ми вже дожилися до цін на неї вищих ніж в Європі.
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12.03.2022 19:49 Відповісти
 
 