"Укрзалізниця" збільшить пропускну спроможність залізничних переходів з ЄС для експорту

АТ "Укрзалізниця" збільшить мінімум удвічі пропускну спроможність західних залізничних прикордонних переходів з країнами ЄС.

Як повідомляє пресслужба компанії, це дозволить наростити експортні спроможності України, зокрема для перевезення аграрної продукції, поки ворог блокує основні морські порти.

"Наразі по кожному переходу створена робоча група з працівників "Укрзалізниці" щодо розробки та реалізації заходів збільшення обсягів перевезень через пункти перетину кордону. Проведено переговори із суміжними залізницями щодо збільшення обсягів перевезень та переговори щодо прискорення митних процедур", – йдеться у повідомленні.

Також "Укрзалізниця" закликає бізнес організувати пункти перевантаження вантажів з вагонів, що курсують колією 1520 (ширина колій в Україні), на вагони колії 1435 (більшість країн ЄС).

У компанії нагадали, що загалом щорічно Україна експортувала близько 60 млн тонн зернових вантажів. Майже 95% обсягу аграрної продукції експортувалося через морські торговельні порти України. Наразі лише два порти України –Ізмаїл та Рені – можуть перевантажувати вантажі на експорт, але в невеликій кількості.

Також зазначається, що в лютому було навантажено 2,9 млн тонн зерна, що на 37,4% більше, ніж у лютому минулого року. За 11 днів березня навантажено 100,2 тис. тонн зерна, що на 87% менше, ніж за аналогічний період 2021 року.