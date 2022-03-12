У Мінагрополітики заявили про достатні запаси продукції для споживання

Станом на сьогодні Україна має достатньо резервів продукції для споживання

Про це повідомив перший заступник міністра аграрної політики та продовольства України Тарас Висоцький, передає пресслужба Мінагрополітики.

За його словами, Україна виробляє продукції в 5 разів більше, ніж її внутрішнє споживання.

"Станом на зараз ми маємо достатньо резервів продукції для нашого споживання. Наприклад, пшениця. Україна за рік споживає 8 млн тонн. Зараз ми маємо близько 6 млн тонн. А влітку вже матимемо врожай озимої. По кукурудзі ми маємо дворічний запас. Ми споживаємо 7 млн тонн, а маємо 15 млн тонн. Соняшникової олії ми маємо ще на 5 років. Цукор – півтора року запасу", – зазначив він.

Висоцький додав, що навіть в разі зупинки виробництва, зараз Україна має все необхідне в досить великому запасі, оскільки "ми експортери, а експорт зупинився".

Він наголосив , що зараз важливо виробникам продовжувати працювати.

Також заступник міністра додав, щопосівна 2022 року – найскладніша за всю історію незалежної України. Вона розпочнеться пізніше, враховуючи затяжну зиму. Очікуємо, що почнеться старт в південних регіонах приблизно через тиждень. Масштабно по Україні – після 10 квітня.