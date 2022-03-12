БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у Twitter БізнесЦензор у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
1833 відвідувача онлайн
Новини Фінанси
358 1
Байден (125) допомога (1126) США (4305)

Байден розпорядився виділити Україні ще $200 мільйонів допомоги

Новини БізнесЦензор Фінанси

Байден розпорядився виділити Україні ще $200 мільйонів допомоги

Президент США Джо Байден видав указ про виділення з державного бюджету $200 мільйонів для допомогти Україні.

Про це йдеться у тексті меморандуму, оприлюдненому на сайті Білого дому.

Згідно з документом указані кошти мають виділити за рахунок скорочення видатків Міноборони.

"Відповідно до повноважень, наданих мені як Президенту Конституцією та законами Сполучених Штатів Америки ... я делегую Державному секретареві повноваження розпорядитися про скорочення оборонних статей та послуг Міністерства оборони, а також військової освіти та навчання на загальну суму до $200 млн для надання допомоги Україні", – йдеться у документі.

Рішення ухвалено на підставі Закону про іноземну допомогу від 1961 року (FAA).

Автор: Юлiя Недашківська

Джерело:  Білий дім


Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у GoogleNews
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Краще б обговорили знищення Кремля як імперії
показати весь коментар
19.04.2022 11:33 Відповісти
 
 