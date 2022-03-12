Кабмін виділив армії ще 4 мільярди

Для забезпечення харчування додаткової чисельності Збройних Сил України, Кабінет міністрів виділив додатково 3,9 млн грн з резервного фонду державного бюджету.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства оборони.

Зазначається, що Міноборони розробило, а уряд схвалив відповідне розпорядження "Про виділення коштів з резервного фонду державного бюджету". Міністерству фінансів доручено здійснити зазначені видатки.

"Лави Збройних Сил щодня поповнюють захисники і захисниці України, які мотивовані та готові до боротьби з російськими загарбниками. Їх стабільне забезпечення, особливо харчуванням, є критичною необхідністю", – прокоментував міністр оборони Олексій Резніков.