Через війну в українських портах заблоковані майже 100 суден з іноземними екіпажами

За два тижні від початку російської збройної агресії 94 судна з іноземними екіпажами та сотнями моряків заблоковані в акваторіях українських портів.

Про це повідомив голова Державної служби морського та річкового транспорту Віталій Кіндратів під час виступу на Асамблеї Міжнародної морської організації (IMO), повідомляє пресслужба відомства.

"Протиправні дії рф становлять істотну загрозу не тільки українському судноплавству, а й підривають глобальні торговельні маршрути", – зазначив він.

За його словами, наразі в портах України залишаються заблокованими 94 судна з іноземними екіпажами та сотнями моряків.

Крім того, Кіндратів навів факти щодо ракетних ударів, які були завдані державою-агресором по торговельних суднах. У результаті одного з таких ударів один моряк загинув. Ще одне судно внаслідок ракетного обстрілу ВМФ РФ затонуло поблизу Одеського порту.

Зазначається, що делегати зустрічі підтримали виступ очільника Держслужби морського та річкового транспорту та домовились спрямувати спільні зусилля на запровадження гуманітарних морських коридорів для виведення торговельних суден, які опинились у зоні бойових дій.