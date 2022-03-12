Українські військові знищили військової техніки РФ на понад $5 мільярдів, – ЗМІ

Із початку війни українська армія знищила 2 593 одиниці ворожої техніки, вартість якої оцінюється у понад $5,1 млрд.

Про це повідомляє Forbes.

За даними Генштабу ЗСУ, українські військові знищили 58 літаків, 83 гелікоптери, 363 танки та 1205 бойових броньованих машин (ББМ). Видання оцінює вартість усієї втраченої РФ техніки у війні з Україною у понад $5,1 млрд або 700 млрд рублів.

Зазначається, що 47% загальних втрат у грошовому вимірі припало на літаки та гвинтокрили, 29% – на танки, 14% – на бойові броньовані машини. Зокрема, зруйновані танки коштували Росії $1,5 млрд, а ББМ – $700 млн, літаки та гелікоптери разом – $2,4 млрд.

Водночас поки невідомі марки усіх збитих літаків. Серед тих, які використовує РФ, Су-25 за $11 млн, Су-30 – $33 млн, Су-34 – $36 млн. Збройні Сили України також збили два великі десантні літаки Іл-76 під Васильковом і під Кропивницьким. Вартість кожного по $86 млн.

У виданні наголосили, що указані підрахунки орієнтовні: бралася вартість одиниці у відкритих джерелах. Наприклад, ціна танка в розрахунках – $4 млн, за такою ціною РФ постачала танки в Алжир у 2006 році.