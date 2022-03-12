Майже мільйон українців залишається без світла, понад 260 тисяч – без газу

Станом на ранок 12 березня в Україні через пошкодження внаслідок бойових дій залишалися знеструмленими понад 960 тис. споживачів.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства енергетики.

Зазначається, що найбільш складна ситуація із електропостачанням спостерігається в Донецькій, Київській, Харківській та Чернігівській областях.

Водночас без газопостачання лишаються близько 264 тис. споживачів. Найскладніше – у Київській, Запорізькій, Донецькій областях.

"Працівники НЕК "Укренерго" та операторів систем розподілу намагаються оперативно відновлювати електропостачання у всіх регіонах, проте аварійно-відновлювані роботи ускладнені або унеможливлені через активізацію бойових дій та виникнення нових пошкоджень в електромережах", – зазначили у відомстві.

У Міненерго додали, що впродовж доби по країні відновлено газопостачання 2011 споживачам. Також проводяться роботи для підвищення надійності електропостачання Києва.