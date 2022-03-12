Мешканці Дніпропетровщини тепер також можуть отримати 6,5 тисячі "єПідтримки"

Жителі Дніпропетровської області можуть одержати 6,5 тис. грн в межах програми "єПідтрика" для працівників та ФОПів з областей, де ведуться найактивніші бойові дії.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства економіки.

Відповідне розпорядження "Про внесення змін у додаток до розпорядження Кабінету Міністрів України від 06 березня 2022 р. № 204-р" було ухвалене на засіданні уряду 11 березня.

У міністерстві нагадали, що 6,5 тисяч гривень в рамках "єПідтримки" можуть одержати наймані працівники, за яких сплачено ЄСВ, а також ФОПи усіх груп, які подали податкову звітність за 2021 рік або за 4-й квартал 2021 року.

Зазначається: щоб отримати виплату, особа має працювати на умовах трудового договору, гіг-контракту чи іншого цивільно-правового договору.

Тепер програма поширюється на такі регіони – Волинська, Дніпропетровська, Донецька, Житомирська, Запорізька, Київська, м. Київ, Луганська, Миколаївська, Одеська, Сумська, Харківська, Херсонська, Чернігівська області.

Запит на допомогу можна подати у додатку "Дія".