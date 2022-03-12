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Судді КСУ віддаватимуть до 70% зарплати на армію та гуманітарну допомогу

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Судді КСУ віддаватимуть до 70% зарплати на армію та гуманітарну допомогу

Конституційний суд України ухвалив рішення про перерахунок 50-70% зарплати суддів на потреби українських військових та гуманітарні потреби.

Про це повідомила представниця Верховної Ради у Конституційному Суді Ольга Совгиря у Telegram.

"Конституційний Суд України ухвалив рішення про перерахунок перерахунок грошових сум у розмірі 50-70 % грошової винагороди (після відрахування податків та зборів) суддів Конституційного Суду України на потреби Збройних сил України, сил територіальної оборони, гуманітарні потреби та на адресу інших одержувачів, які потребують допомоги у зв’язку зі згаданою агресією", – зазначила вона.

Раніше Конституційний суд України ухвалив рішення про припинення дії Меморандуму про співробітництво між КСУ та Конституційним судом Республіки Білорусь.

Автор: Юлiя Недашківська

Джерело:  Telegram


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