Кабмін затвердив формування місцевих бюджетів під час воєнного стану

У п’ятницю, 11 березня, на засіданні уряду було ухвалено постанову про "Деякі питання формування та виконання місцевих бюджетів у період дії воєнного стану".

Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів.

Зазначається, що документ спрощує бюджетні процедури на місцевому рівні з метою забезпечення функціонування бюджетної сфери та життєво необхідних потреб жителів територіальних громад у період дії воєнного стану.

"Зокрема постановою передбачено порядок дій органів місцевої влади та учасників бюджетного процесу. А також створення умов для своєчасного та оперативного реагування на потреби фінансового забезпечення заходів територіальної оборони, захисту безпеки населення та функціонування бюджетної сфери, комунальних підприємств у період воєнного стану", – йдеться у повідомленні.