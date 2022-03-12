Кабмін дозволив підприємствам виплачувати зарплату з арештованих рахунків

Уряд надав можливість підприємствам виплатити заробітну плату із заблокованих банківських рахунків.

Про це повідомив міністр юстиції Денис Малюська у Facebook.

Відповідне розпорядження Кабміну №212 від 11 березня опубліковано на "Урядовому порталі".



Відповідно до нього, юридичним особам – боржникам на період військового становища дозволено здійснювати видаткові операції з рахунків, на кошти накладено арешт органами державної виконавчої служби, приватними виконавцями.

Операції дозволені виключно на виплату зарплати у розмірі не більше 5 мінімальних розмірів заробітної плати на місяць на одного працівника, а також сплату податків, зборів та ЄСВ.



"Проведення перевірки дотримання вимог цього розпорядження при здійсненні виплат покладається на посадових осіб юридичної особи – боржника", – йдеться у документі.

Зазначається, що це розпорядження діє до припинення чи скасування воєнного стану.