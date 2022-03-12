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Зеленський закликав Раду невідкладно скасувати ПДВ та акциз на пальне

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Зеленський закликав Раду невідкладно скасувати ПДВ та акциз на пальне

Президент Володимир Зеленський звернувся до народних депутатів з вимогою ухвалити скасування податку на додану вартість та акцизу на пальне.

Про це він Заявив під час звернення. 

За його словами, Кабінет міністрів ухвалив повне скасування податку на додану вартість та акцизу на пальне, на бензин та дизель.

"Це робитья не тільки в контексті посівної кампанії, яку потрібно розпочинати, як завжди, дуже швидко, терміново. Але й із розрахунку на потреби усіх наших громадян України, щоб не було дефіциту пального, щоб ціни були стабільними. Уряд свою частину роботи зробив, тепер справа за депутатами Верховної Ради. Вони мають невідкладно підтримати це рішення своїм голосуванням", – наголосив очільник держави. 

Зеленський додав, що голова ВР Руслан Стефанчук вже займається організацією відповідного засідання.

Автор: Юлiя Недашківська
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Вот этими вещами нужно заниматься а не вступлением в ЕС. Ждал 14 го дня войны?
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12.03.2022 16:36 Відповісти
В ЕС ми добре якщо за рік вступимо. ******* вони кота за...хвіст тягнути.
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12.03.2022 17:35 Відповісти
А слабо тебе зеля на всё пдв скасувать?
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12.03.2022 21:27 Відповісти
Растаможку скасував? Или также от 3 тысяч евро. Сколько машин расхренячило. Джипы сейчас бы пригодились. И системы пво в багажнике
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13.03.2022 05:44 Відповісти
Ото цікаво - коли ми переможемо кацапів вся слава буде Зе і він може претендувати на другий строк президента України, хоча воював не він і не Зе влада. І олігархи "патріоти" які дременули від війни знову повернуться в Україну і будуть грабувати народ України. Це я так, думки вголос.
ДО РЕЧІ ДЕ КОЛОМОЙСЬКИЙ ?
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13.03.2022 12:19 Відповісти
Яка Рада!!!???На Україні йде війна з путінськими ФАШИСТАМИ!!!Введено військовий стан!!!Яка Рада???Президент,він же Головнокомандувач має приймати негайні важливі рішення на користь України!!
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13.03.2022 14:18 Відповісти
 
 